Торговля Среднего Урала с Украиной сократилась за три года в шесть раз

Внешнеторговый оборот в зоне деятельности Екатеринбургской таможни в минувшем году снизился на 8,7 % по сравнению с 2015 годом, сообщил на пресс-конференции начальник Екатеринбургской таможни Сергей Абросимов.

Тенденция к снижению прослеживается с 2014 года, она обусловлена западными санкциями и изменением курса валют.

– Так, поставки в наш регион с Украины за год сократились на 32 процента. За последние три года объём экспортно-импортных операций с этой страной в стоимостном измерении уменьшился в шесть раз, – подчеркнул Сергей Абросимов.

Импорт из Германии за год сократился на 55 %, из США – почти на 70 %. При этом значительно больше товаров нам стали поставлять Канада (в девять раз) и Великобритания (на 30 процентов). Уральские производители, в свою очередь, отправили меньше товаров в Турцию на 80 %, в Нидерланды – на 52 %, во Францию – на 42 %, в США – на 11 %. При этом они наладили взаимоотношения с другими партнёрами, в результате существенно выросли объёмы экспорта в Алжир, Грецию и Индию.

– Через Екатеринбургскую таможню предприятия и компании Свердловской области экспортируют свою продукцию в 101 страну мира. Товар в регион поступает из 99 стран, – сообщил Сергей Абросимов. – Внешнеторговый оборот в 2016 году в зоне деятельности таможни составил 8,2 млрд долларов США. Грузооборот – 5,3 млн тонн, при этом доля импорта – 6,5 %. То есть наша область - экспортоориентированный регион.