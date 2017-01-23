Восемь уральских умельцев удостоены региональных почётных званий

Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение областного правительства о присвоении почётных званий умельцам, добившимся значительных результатов в развитии народных промыслов. Звания «Мастер народных художественных промыслов» удостоены пять свердловчан, а звания «Хранитель народных художественных промыслов» — три.

Как уточнили в областном департаменте информполитики, к этим званиям прилагается премия из областного бюджета — 50 тыс. рублей. Отбор кандидатов на получение таких званий проводился по конкурсу, в котором участвовали 30 человек.

«Мастерами народных художественных промыслов» стали:

мастер-ювелир Надежда Кузнецова – профессор кафедры декоративно-прикладного искусства Института изобразительных искусств Уральского государственного архитектурно-художественного университета (Екатеринбург);

мастер уральской лаковой росписи по металлу Светлана Парышева – педагог городской станции юных техников (Нижний Тагил);

мастер художественной обработки бересты Сергей Коротченя – слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ОАО «ЕВРАЗ НТМК» (Нижний Тагил);

мастер уральской лаковой росписи по металлу Елена Отмахова – директор художественно-эстетической школы (Нижний Тагил);

мастер художественной керамики Николай Колодкин – преподаватель скульптуры Сухоложской школы искусств (Сухой Лог).

Звание «Хранитель народных художественных промыслов Свердловской области» присвоено: