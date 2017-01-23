Два человека погибли в результате столкновения трёх машин на автодороге Пермь — Екатеринбург

Сегодня на 288-м км автодороги Пермь — Екатеринбург столкнулись три машины. В результате два человека погибли и одна женщина получила травмы.

Как пояснили в отделении пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель автомобиля «Шкода-Октавия» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в ограждение дороги. В этот момент со «Шкодой-Октавией» столкнулся грузовик «КамАЗ» с полуприцепом. Вслед за этим в злополучную «Шкоду-Октавию» въехал автомобиль «Шевроле — Нива».

В результате ДТП погибли оба человека, находившиеся в «Шкоде-Октавии», а пассажирка «Шевроле — Нивы» получила травмы.

Фото: отделение пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области