Свердловский облсуд отказал одному из лидеров ОПС "Уралмаш" Сергею Куковякину в пересмотре дела

Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу по делу одного из бывших лидеров ОПС «Уралмаш» Александра Куковякина, сообщили «ОГ» в пресс-службе суда.

В областной суд защитник осуждённого обратился, чтобы добиться пересмотра дела. Однако после рассмотрения обращения суд решил оставить приговор без изменения.

Напомним, в феврале 2016 года Куковякин был приговорен Тавдинским районным судом к пяти годам заключения в колонии общего режима за мошенничество с активами местного гидролизного завода. В апреле 2016 года Свердловский областной суд частично смягчил наказание, сократив срок заключения до четырёх лет. В настоящее время Куковякин отбывает наказание в ИК-62 Ивделя.