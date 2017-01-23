Областная газета
Общество 23 января 2017, 17:53

Свердловский облсуд отказал одному из лидеров ОПС "Уралмаш" Сергею Куковякину в пересмотре дела

Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу по делу одного из бывших лидеров ОПС «Уралмаш» Александра Куковякина, сообщили «ОГ» в пресс-службе суда.

В областной суд защитник осуждённого обратился, чтобы добиться пересмотра дела. Однако после рассмотрения обращения суд решил оставить приговор без изменения.

Напомним, в феврале 2016 года Куковякин был приговорен Тавдинским районным судом к пяти годам заключения в колонии общего режима за мошенничество с активами местного гидролизного завода. В апреле 2016 года Свердловский областной суд частично смягчил наказание, сократив срок заключения до четырёх лет. В настоящее время Куковякин отбывает наказание в ИК-62 Ивделя.

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