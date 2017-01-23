В Свердловской области выберут «Студента года»

В День российского студенчества, 25 января, в УрГПУ состоится межвузовский студенческий бал, где назовут «Студентов года», передаёт студенческий информационный канал.

Лучших студентов наградят видные общественные и государственные деятели, известные музыканты, среди них — министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, директор департамента молодёжной политики, олимпийская чемпионка Ольга Глацких, заместитель председателя Федерации профсоюзов Алексей Киселёв, актёр шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков и другие.

Номинантами премии стали 43 студента из 10 вузов. Самым старательным ученикам вручат награды. А лучший студент учебного года получит Гран-при.

Добавим, премия «Студент года» учреждена в 2011 году областным министерством физической культуры, спорта и молодёжной политики, Федерацией профсоюзов области и Свердловской ассоциацией профсоюзных организаций студентов.