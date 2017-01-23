В Ачитском районе три человека насмерть отравились угарным газом

В Ачитском районе погибли мужчина и два его внука. Об это "Областной газете" сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Трагедия произошла 23 января в селе Афанасьевском, на улице Уральской. В частном доме были обнаружены тела семилетнего и двухлетнего мальчиков, а также их деда. Страшную находку сделал отец детей, приехавший вместе с ними в гости к тестю из Первоуральска. По предварительным данным, братья и их старший родственник погибли, отравившись угарным газом, что стало следствием нарушения правил эксплуатации печи.

По словам Горелых, еще один инцидент случился накануне, 22 января, в Кировграде, на улице Дзержинского. Там надышались газом и попали в больницу мужчина, его жена, а также их трехлетний сын и шестилетняя дочь. По одной из версий, ЧП могло произойти из-за неисправности водонагревательной газовой колонки, установленной в помещении.

Напомним, ранее стало известно, что утром 23 января в поселке Арти отравилась угарным газом и была госпитализирована семья из семи человек – двое взрослых и пятеро детей. По всем упомянутым фактам полиция и региональное СУ СК ведут проверки.