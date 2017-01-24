Областная газета
Культура 24 января 2017, 08:40

Стартовала продажа билетов на «Золотую маску»

Екатеринбургский театр оперы и балета представит в Москве два спектакля – 15 и 17 февраля. Желающие уже могут приобрести билеты. В конкурсной программе «Золотой маски» – два свердловских спектакля: опера «Кармен» и балет «Ромео и Джульетта».

Обе работы будут представлены на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В середине февраля станет известно, какие постановки фестиваля будет транслировать телеканал «Культура», а какие в режиме реального времени покажут в кинотеатрах. 

Помимо конкурсного показа 19 февраля в Большом театре впервые в Москве будет представлена оперная премьера Екатеринбургского театра – «Пассажирка» Моисея Вайнберга в рамках международного форума, посвящённого творчеству композитора.

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