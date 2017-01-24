На Серовском тракте в результате ДТП погибли два человека

Вчера на 141-м км автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в отделении пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

20-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. При этом произошло столкновение с автомобилем «Мицубиси — Паджеро», которым управлял сорокалетний мужчина. В результате погибли водитель «Лады Ларгуса» и пассажир «Мицубиси — Паджеро». Человек, находившийся за рулём японского автомобиля, попал в больницу с переломом левой ключицы, раной лица, тупой травмой живота и ушибом грудной клетки.

Фото: отделение пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области