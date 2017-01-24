На индексацию пенсий с 1 февраля 2017 года запланировано около 230 миллиардов рублей

На индексацию пенсий с 1 февраля 2017 года Пенсионный фонд России израсходует примерно 230 млрд рублей. Об этом сказал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

Как сообщает пресс-служба федерального кабинета министров, с начала февраля нынешнего года пенсии в России проиндексируют на уровень инфляции 2016 года — на 5,4%. Соответствующие документы уже приняты правительством РФ.

— В 2017 году средний размер пенсий в РФ достигнет 13620 рублей. И величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%. Наша задача — сохранить покупательную способность страховой пенсии, и эта задача будет выполнена, — сказала вице-премьер РФ Ольга Голодец.