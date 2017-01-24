В прошлом году свердловчане чаще всего жаловались на некачественные непродовольственные товары

Более 40% обращений свердловчан в консультационные пункты для потребителей в 2016 году были заданы о продаже непродовольственных товаров, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

В ведомстве проанализировали деятельность консультационных центров за прошедший год. Так, специалисты предоставили потребителям 19 188 консультаций по вопросам защиты прав потребителей, что на 2% больше, чем в 2015 году. Основными стали следующие темы: 42% – по вопросам продажи непродовольственных товаров, 14% – по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг, 14% – по вопросам оказания финансовых услуг А также 6% вопросов были заданы о бытовых услугах, 4% – об оказании медицинских, образовательных, туристских и транспортных услуг, 4% – по вопросам продажи продовольственных товаров, 2% – по вопросам оказания услуг связи и 14% – по иным вопросам потребительского законодательства.

Для защиты прав потребителей за год специалисты подготовили 1 096 претензий на сумму более 36 млн. рублей. Для урегулирования споров в судебном порядке специалистами подготовлено 615 исковых заявлений на сумму более 31 млн. рублей. На конец 2016 года из числа рассмотренных исков принято 79%. В течение года специалистами проведено 166 тематических «горячих линий», организовано 243 образовательных мероприятия.

Добавим, в настоящее время личный приём граждан осуществляется в 34 муниципальных образованиях Свердловской области, с адресами консультационных пунктов можно ознакомиться на официальных сайтах www.66.rospotrebnadzor.ru, www.fbuz66.ru.

Фото: Александр Исаков.