В Екатеринбурге ГИБДД ограничила движение общественного транспорта по улице Блюхера

Сюжет Зимние перекрытия дорог

В связи со сложной дорожной обстановкой, а также нарушениями норм содержания улично-дорожной сети УГИБДД Свердловской области вводит ограничения на движение транспорта.

В Екатеринбурге госавтоинспекторы ограничили движение общественного транспорта по маршрутам №05 и №10 и междугородних автобусов по улице Блюхера (от Комсомольской до Астраханской). Причиной послужило неудовлетворительное состояние проезжей части, сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В ходе проверки специалисты обнаружили на участке дороги по улице Блюхера слой рыхлого снега и снежные накаты, в том числе на остановках общественного транспорта. Проезжая часть оказалась сужена из-за снежных валов по обеим сторонам автодороги.

В результате сотрудниками ГИБДД возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог»).

Движение по маршрутам возобновится только после устранения выявленных недостатков.