Мэрия Екатеринбурга обновила карту новой транспортной сети по настоянию горожан

Сюжет Транспортная революция в Екатеринбурге

Екатеринбург в 2017 году готовится к транспортной реформе и внедрению нового проекта маршрутной сети общественного транспорта.

Мэрия Екатеринбурга обновила карту новой транспортной сети, изучив замечания и предложения горожан. Схема дополнилась новыми маршрутами, что не меняет общей концепции проекта, сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.

- Продлены автобусные маршруты до ЖБИ (с улицы Новгородцевой до центра можно проехать без пересадок), введён экспресс-маршрут от Кольцово до станции метро «Ботаническая». Несколько направлений были изменены: те, что заканчивались около главного здания УрФУ, продлили до ЖБИ или Синих Камней. Появился новый маршрут по улице Московской, который будет запущен в следующем году, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, на сайте администрации города появился форум для зарегистрированных пользователей сети, чтобы горожане смогли обсудить со специалистами проект внедрения новой транспортной сети. Также создан специальный раздел, в котором опубликован план развития маршрутной сети в уральской столице, итоговый отчёт и отчёт об альтернативах. До 10 февраля жители могут задавать вопросы инициатору внедрения новой транспортной сети Евгению Липовичу в рубрике «Гость портала».

Фото: мэрия Екатеринбурга. Скачать в pdf