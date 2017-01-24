В Екатеринбургском музее изобразительных искусств откроется выставка "Автограф": дружеские признания художников"

18:30. 26 января. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств откроется выставка порядка двухсот произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства уникальной галереи "Автограф".

Галерея была основана в 1993 году Татьяной Набросовой-Брусиловской и художником Германом Метелёвым как экспозиция на стенах картин. За это время коллекция разрослась до семисот произведений и вобрала в себя работы как широко известных мастеров (Г. Метелёва, В. Воловича, М. Брусиловского, А. Антонова, А. Калашникова, Г. Мосина, Л. и В. Анциферовых, В. Степанова, В. Жукова, Е. Малахина-Б.У. Кашкина, А. Лысякова и многих других), так и начинающих художников. Выставка в Екатеринбургском музее изобразительных искусств станет первой масштабной презентацией необычного проекта.

Выставка "Автограф": дружеские признания художников" продлится до 26 февраля 2017 года по адресу: улица Воеводина, 5.