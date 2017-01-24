Екатеринбургская гордума повысила статус управления образования

Управление образования Екатеринбурга станет департаментом образования. Решение о внесении изменений в оргструктуру администрации депутаты Екатеринбургской городской думы приняли единогласно. Как отметил депутат и ректор УГГУ Николай Косарев, новый статус позволит управлению и его начальнику Екатерине Сибирцевой принимать более эффективные решения по модернизации образования в городе, сообщает корреспондент "ОГ".

После того как будет подписано соответствующее решение думы, изменится и структура будущего департамента. Семь районных отделов образования станут управлениями, ещё четыре отдела, которые отвечают за дошкольное и допобразование, комплексную безопасность, информационные технологии, кадровое и правовое обеспечение, свой статус не изменят. По словам начальника правового департамента горадминистрации Екатерины Грин, которая выступила докладчиком по данному вопросу, задачи и функции подразделения администрации останутся неизменными, увеличения количества штатных единиц не произойдёт.

На заседании отметили, что изменение структуры управления образования планировалось еще несколько лет назад, но тогда положительное решение по данному вопросу принято не было.

— За это время серьёзно изменилась стратегия управления образования по взаимодействию с образовательными учреждениями, сейчас нет нареканий к его работе от директоров школ, появилась возможность образовательного творчества, — считает депутат гордумы Константин Киселёв.

Сама Екатерина Сибирцева считает, что предпринятый шаг позволит сформировать более чёткую и понятную для горожан и руководителей образовательных учреждений структуру отраслевого органа. Сейчас объём функций, которые выполняет управление образования, по взаимодействию с минстроем, прокуратурой, работе с обращениями физических и юридических лиц, выполнению программ, выше, чем положено подразделению со статусом «управление образования». Кстати, в других городах миллионниках, таких как Москва, Новосибирск, Нижний Новгород, Омск, Волгоград аналогичные подразделения имеют соответствующий статус.