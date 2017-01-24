Уральские студенты примут участие во всероссийском флешмобе

В День студента, 25 января, состоится всероссийский флешмоб, к которому подключатся и уральские студенты, рассказали в пресс-службе УрФУ.

Студенты покажут, как они будут встречать День российского студенчества. Студентам вузов и представителям молодёжных организаций предлагается в этот день публиковать фотографии в соцсетях с празднования студенческого дня с хештегами #Деньстудента2017, #Татьяниндень2017.

Так, уже известно, что к акции присоединится Уральский федеральный университет. И по итогам флешмоба лучшие фотографии от преподавателей и студентов, празднующих Татьянин день, появятся в социальных сетях Минобрнауки России и УрФУ.

Фото: Александр Зайцев.