Областная газета
Общество 24 января 2017, 12:27

Уральские студенты примут участие во всероссийском флешмобе

В День студента, 25 января, состоится всероссийский флешмоб, к которому подключатся и уральские студенты, рассказали в пресс-службе УрФУ.

Студенты покажут, как они будут встречать День российского студенчества. Студентам вузов и представителям молодёжных организаций предлагается в этот день публиковать фотографии в соцсетях с празднования студенческого дня с хештегами #Деньстудента2017, #Татьяниндень2017.

Так, уже известно, что к акции присоединится Уральский федеральный университет. И по итогам флешмоба лучшие фотографии от преподавателей и студентов, празднующих Татьянин день, появятся в социальных сетях Минобрнауки России и УрФУ.

Фото: Александр Зайцев.

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