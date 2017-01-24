В Екатеринбурге собирают макулатуру в пользу бездомным животным

В Екатеринбурге 27 и 28 января Фонд помощи бездомным животным проведёт благотворительную акцию "Важная мелочь" по сбору макулатуры, средства от которой пойдут на помощь животным, передаёт фонд.

Благотворительный сбор макулатуры в пользу бездомных животных будет проходить 2 дня: 27 января с 12.00 до 15.00 у метро "Динамо" и 28 января с 12.00 до 17.00 у метро "Площадь 1905 года". Будут приниматься любые виды бумажной продукции, включая любые обрезки, и даже бумажные отходы офисного шредера. Собранные средства будут направлены для помощи животным.

Кроме того, в любой день недели сдать макулатуру можно в пункт приёма по ул. Артинской, 12в, с 9.00 до 20.00 в будние и с 9.00 до 17.00 в выходные дни. Представители фонда просят в этом случае сделать запись в журнале сдачи для фонда.

Полученные средства используют для приобретения кормов, на содержание и лечение животных.

Фото: Александр Исаков.