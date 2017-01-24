Гости из Судака посетили Областной перинатальный центр

Сегодня в рамках пятидневного визита делегации из Судака на Средний Урал крымские гости посетили Областной перинатальный центр. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Свердловские врачи рассказали своим коллегам из Крыма о современных медицинских технологиях, применяемых в Областном перинатальном центре. Особый интерес гостей вызвал действующий в этом учреждении центр мониторинга беременных. Кроме того, крымчане изучили свердловский опыт выхаживания недоношенных детей.

— Хотелось бы отметить профессионализм, реалистичные взгляды, огромный багаж знаний и практический опыт специалистов Областного перинатального центра, — поделился своими впечатлениями главврач Судакской горбольницы Константин Скорупский.

Напомним, в конце прошлого года свердловчане подарили Судаку памятник покровителя города — Стефана Сурожского.