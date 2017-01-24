В Каменске-Уральском открылся центр помощи беременным женщинам и многодетным семьям

Вчера, 23 января, в Каменске-Уральском открылся центр гуманитарной помощи "Забота" (ул. Титова, 8) для беременных, одиноких мам и многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом "ОГ" сообщила начальник по церковной благотворительности и социальному служению Каменской епархии Людмила Галахова.

Средства на открытие пункта материальной (вещевой) и продуктовой помощи Каменская епархия выиграла в рамках грантового конкурса, помещение предоставил муниципалитет.

- Списки нуждающихся собираются в приходах церквей Каменска и Каменского района. Ежемесячно центр "Забота" способен оказывать продуктовую (набор продуктов питания на 500 рублей) и санитарно-гигиеническую (на 250 рублей) помощь 20 семьям, проживающим в приходах Каменской епархии. Также будет заключено соглашение с Управлением социальной политики о взаимодействии для обеспечения адресной помощи обездоленным, которые оказались в трудной жизненной ситуации, - рассказала Людмила Галахова.

Центр гуманитарной помощи "Забота" работает во вторник (с 13:00 до 16:00), в пятницу (с 10:00 до 13:00), в субботу (с 10:00 до 14:00). Работает пункт приёма вещей на Ленина, 115 в Каменске-Уральском.