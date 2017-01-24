Обзор криминальной хроники 24 января

Жителя красноуфимского посёлка обвинили в убийстве знакомого. Обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» предъявили 23-летнему жителю красноуфимской деревни Озёрки, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области. По версии следствия, 8 января он поругался с 29-летним мужчиной, пришедшим к нему в гости. Пьяная ссора закончилась летально – хозяин дома зарезал оппонента.

В Нижнем Тагиле сгорел садовый дом.

Садовый дом сгорел в Нижнем Тагиле вечером 24 января, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. Строение располагалось в коллективном саду «Дзержинец», на улице Зелёной. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В тушении участвовали пятеро пожарных на двух спецмашинах. На данный момент, пламя ликвидировано. Причина ЧП выясняется.

Житель Талицкого района получил условно за угрозы полицейскому.

Два года условно получил 26-летний житель Талицкого района, проходивши по статье «угроза применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает региональное СУ СК РФ. Инцидент случился в августе 2016 года. Следователь ОМВД пришел к местной жительнице, чтобы вручить ей повестку о вызове на допрос. Гражданки дома не оказалось и страж порядка отдал документ её пьяному мужу. Тот порвал бумагу, схватил старый глушитель от ЗИЛа и заявил, что разобьёт следователю голову. Тот вызвал подмогу. Дебошира задержали.