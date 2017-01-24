В России за последние семь лет на 24% стало меньше больных алкоголизмом

В России за последние семь лет (с 2009 по 2016 год) снизилось потребление алкоголя на человека с 15 до 10 литров. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), употребление более восьми литров за год отрицательно сказывается на здоровье населения, сообщают в Роспотребнадзоре.

В ведомстве считают, что позитивные изменения произошли благодаря введению ограничения времени продажи алкоголя, повышенным требованиям к торговым точкам, запрету соответствующей рекламы в СМИ. Предлагается продолжить реализацию мер, предусмотренных Концепцией государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ до 2020 года.

С 2009 года на 30% снизилось число случаев острых отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией. Уменьшилось количество больных, которым впервые поставили диагноз "алкоголизм", на 37%. Снизилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учёте в лечебно-профилактических организациях, на 24 %, - рассказали в Роспотребнадзоре.