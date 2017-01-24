В Свердловской области в конце 2016 года объём микрокредитов вырос на 6,7%

В Свердловской области за 4-й квартал 2016 года объём микрозаймов вырос на 6,7%, кроме того, в топе регионов с наибольшими объёмами займов населения в микрофинансовых организациях область оказалась на 5-м месте. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В НБКИ проанализировали темпы роста микрофинансовых займов на конец 2016 года. Так, в Свердловской области объём займов на 1 января составил 3 858 млн руб., а на 1 октября 2016 года эта сумма составляла 3 599 млн руб. Таким образом, рост в 4-м квартале 2016 года составил 6,7%.

Что касается общероссийской тенденции, по информации 2 700 микрофинансовых институтов, передающих сведения в НБКИ, на начало года суммарный объём предоставленных займов населению составил 120,8 млрд рублей, из этой суммы 64,9 млрд руб. приходится на займы на покупку потребительских товаров, а 55,9 млрд руб. – на микрозаймы. Отметим, что за 4-й квартал 2016 года по общероссийскому тренду темпы роста микрофинансовых займов существенно замедлились и составили чуть менее 10%, при том что на протяжении 2 лет показатель был не ниже 16% в квартал.

- Темпы выдачи займов микрофинансовыми институтами замедлились, однако динамика по-прежнему серьёзная, особенно по сравнению с банковским сектором. Популярность микрофинансовых займов также продолжает постепенно расти. Уже более 10 миллионов человек пользуются или пользовались ранее услугами микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, - отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Также НБКИ составлен топ регионов с наибольшими займами в МФИ, в первой десятке: Республика Башкортостан, Москва и Московская область, Алтайский край, Свердловская область, Кемеровская область, Ростовская область, Нижегородская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург и Челябинская область.

Фото: Алексей Кунилов