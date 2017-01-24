Областная газета
Политика 24 января 2017, 14:08

На состоявшемся в Москве XVI съезде "Единой России" сформирован новый состав Генсовета партии

Сюжет

XVI Съезд «Единой России»
21-22 января в Москве проходит XVI съезд "Единой России". Свердловскую область там представляют 14 человек.



На прошедшем 21-22 января 2017 года в Москве XVI съезде "Единой России" сформирован новый состав Генерального совета партии. Об этом сообщила пресс-служба "ЕР".

Напомним, в работе этого съезда приняли участие 728 делегатов и свыше двух тысяч гостей. Съезд подтвердил полномочия председателя партии Дмитрия Медведева, председателя Высшего совета "ЕР" Бориса Грызлова и секретаря Генсовета Сергея Неверова.

Генеральный совет партии:

  • АБДУЛГАЗИЗОВА Гузаль Сруровна
  • АБРЯДИНА Ольга Васильевна
  • АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
  • АНТОНОВА Лидия Николаевна
  • АРТЮХОВ Андрей Викторович
  • АРШБА Отари Ионович
  • АРШИНОВА Алёна Игоревна
  • АУТИО Ирина Ильинична
  • АФАШАГОВ Михаил Галимович
  • АШЕВ Мухамед Джумальдинович
  • БАБАЕВА Марина Владимировна
  • БАЛЬБЕК Руслан Исмаилович
  • БАРАНСКАЯ Валентина Ивановна
  • БАРДАШЕВИЧ Анна Борисовна
  • БАТАЛИНА Ольга Юрьевна
  • БАХАРЕВ Константин Михайлович
  • БЕЗЗУБЕНКОВА Нина Петровна
  • БОБРОВ Виктор Петрович
  • БОНДАРЬ Оксана Андреевна
  • БОРГОЯКОВА Алиса Филипповна
  • БРАУН Павел Анатольевич
  • БУРМАТОВ Владимир Владимирович
  • БУТЫРСКАЯ Ольга Алексеевна
  • БЫЧИН Сергей Петрович
  • ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич
  • ВЕЛИКАНОВА Ирина Яковлевна
  • ВЕЛИЧКО Надежда Витальевна
  • ВОЛКОВА Алла Александровна
  • ГАМАЮНОВ Анатолий Анатольевич
  • ГАПЕЕНКО Юрий Петрович
  • ГАРМАЕВА Аида Борисовна
  • ГИЛЬМУТДИНОВ Ильдар Ирекович
  • ГИРЯ Алевтина Николаевна
  • ГОНЧАР Николай Николаевич
  • ГРИЦЕНКО Николай Павлович
  • ГУБАЙДУЛЛИН Алексей Анатольевич
  • ГУЛЕВСКИЙ Михаил Владимирович
  • ГУСЬКОВ Алексей Геннадьевич
  • ДАВАА Кан-оол Тимурович
  • ДАВЫДОВ Денис Александрович
  • ДЕМЧЕНКО Иван Иванович
  • ДЕРЯБКИН Виктор Ефимович
  • ДЕТИНОВА Ирина Александровна
  • ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна
  • ДЫМОВ Вадим Георгиевич
  • ЕВЛОЕВ Зялимхан Султанхамидович
  • ЕВТИХОВ Владимир Викторович
  • ЕРОХИНА Татьяна Петровна
  • ЖЕЛЕЗНЯК Сергей Владимирович
  • ЗАСТРОЖНИКОВА Татьяна Николаевна
  • ЗВЕРЕВ Герман Станиславович
  • ЗУБРИЦКАЯ Елена Николаевна
  • ИВАНОВ Александр Игоревич
  • ИЛЬИНЫХ Сергей Евгеньевич
  • ИСАЕВ Андрей Константинович
  • ИСАЕВ Михаил Александрович
  • КАЛАШНИК Сергей Викторович
  • КАПАЛИН Сергей Алексеевич
  • КАРЕЛОВА Галина Николаевна
  • КАРМАЗИНА Раиса Васильевна
  • КАРСАКБАЕВ Айдархан Бахитжанович
  • КАЧКАЕВ Павел Рюрикович
  • КВИТКА Иван Иванович
  • КИДЯЕВ Виктор Борисович
  • КЛИМОВИЧ Валентина Борисовна
  • КЛИНЦЕВИЧ Франц Адамович
  • КОВАЛЕВ Анатолий Дмитриевич
  • КОЗАЧКО Анатолий Васильевич
  • КОЗУЛИНА Марина Николаевна
  • КОЛЕСНИКОВ Борис Дмитриевич
  • КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич
  • КОРОТКОВА Ольга Константинова
  • КОСТИЦЫНА Татьяна Николаевна
  • КОСЯНЕНКО Евгений Викторович
  • КРАВЧЕНКО Денис Борисович
  • КУВЫЧКО Анна Александровна
  • КУДРЯШОВА Ольга Сергеевна
  • КУЛАБУХОВ Иван Николаевич
  • КУРБАТОВА Ирина Владимировна
  • ЛАПЕНКО Анна Васильевна
  • ЛЕВЧЕНКО Марина Николаевна
  • ЛИДИН Валерий Кузьмич
  • ЛИПАТОВ Юрий Александрович
  • ЛИТВИНЕНКО Егор Васильевич
  • МАКАРОВ Андрей Михайлович
  • МАКАРОВ Вячеслав Серафимович
  • МАКРИДИН Евгений Александрович
  • МАМОНТОВА Инна Владимировна
  • МАТВЕЕВ Андрей Викторович
  • МАТУШКИН Евгений Алексеевич
  • МЕЛЬНИК Владимир Иванович
  • МЕНЬ Михаил Александрович
  • МЕРКУШЕНКО Светлана Ивановна
  • МЕТЕЛЬСКИЙ Андрей Николаевич
  • МЕТШИН Ильсур Раисович
  • МИЛЛИН Николай Петрович
  • МИХЕЕВА Любовь Леонидовна
  • МУРНАЕВ-НОВИКОВ Константин Николаевич
  • МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович
  • МУЦОЕВ Зелимхан Аликоевич
  • НАУМОВА Вера Михайловна
  • НЕВЕРОВ Сергей Иванович
  • НЕТЁСОВ Владимир Иванович
  • НЕУМЫВАКИН Александр Яковлевич
  • НИКОНОВ Вячеслав Алексеевич
  • НОГОТЫСАЯ Валентина Васильевна
  • ОКУНЕВА Ольга Владимировна
  • ПАНИН Сергей Александрович
  • ПАНКОВ Николай Васильевич
  • ПАНОВ Владимир Александрович
  • ПЕРЕПЕЛОВ Сергей Владимирович
  • ПЕТРИКОВА Лариса Викторовна
  • ПЕТРОВ Сергей Валериевич
  • ПИЛЬТИН Григорий Николаевич
  • ПИНСКИЙ Виктор Витальевич
  • ПИСКАРЕВ Василий Иванович
  • ПЛОТНИКОВ Владимир Николаевич
  • ПОДКОРЫТОВА Татьяна Капитоновна
  • ПОДТУРКИН Юрий Иванович
  • ПОПОВ Вячеслав Михайлович
  • ПОПОВ Сергей Александрович
  • ПОТАПОВ Дмитрий Юрьевич
  • ПРОКОПЕНКО Надежда Васильевна
  • ПРУС Татьяна Ивановна
  • РЕВЕНКО Евгений Васильевич
  • РОДНИНА Ирина Константиновна
  • РУДЧЕНКО Валентина Васильевна
  • РЯЗАНСКИЙ Валерий Владимирович
  • САБЛИН Дмитрий Вадимович
  • САРАЛИЕВ Шамсаил Юнусович
  • САРГЫДАЕВ Степан Анатольевич
  • СЕЛИВЕРСТОВ Виктор Валентинович
  • СЕМЕНОВА Наталья Викторовна
  • СИДОРОВ Александр Владимирович
  • СИДЯКИН Александр Геннадьевич
  • СИНИЦЫН Алексей Владимирович
  • СИТНИКОВ Алексей Викторович
  • СМИРНОВА Светлана Александровна
  • СОКОЛОВ Виктор Васильевич
  • СТАДНИК Юрий Александрович
  • СТЕНЯКИНА Екатерина Петровна
  • СУМИНА Елена Валерьевна
  • СУРАЕВ Максим Викторович
  • ТАБАЧНИКОВ Александр Феликсович
  • ТАРАСЕНКО Михаил Васильевич
  • ТЕРЕНТЬЕВ Михаил Борисович
  • ТОКАЕВА Людмила Харитоновна
  • ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович
  • ТРАПЕЗНИКОВ Валерий Владимирович
  • ТРОИЦКАЯ Татьяна Викторовна
  • ТУЛИЁВ Виталий Ильич
  • ТУТОВА Лариса Николаевна
  • УЛАНОВСКАЯ Светлана Михайловна
  • ФЕДОРОВ Евгений Алексеевич
  • ФИРЮЛИНА Наталия Вячеславовна
  • ФОМИН Аркадий Васильевич
  • ХАЙРУЛЛИН Айрат Назипович
  • ХОХЛОВА Людмила Анатольевна
  • ЧИБИРКИН Владимир Васильевич
  • ЧИСТОВ Валерий Федорович
  • ШАМРИН Сергей Евгеньевич
  • ШАРИПОВ Фарит Сагитович
  • ШЕЛУДЯКОВ Сергей Сергеевич
  • ШИГИНА Наталия Владимировна
  • ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич
  • ШОЙГУ Лариса Кужугетовна
  • ШХАГОШЕВ Адальби Люлевич
  • ЭДЕЛЬГЕРИЕВ Руслан Сайд-Хусайнович
  • ЮРОВ Сергей Геннадьевич
  • ЯГУБОВ Геннадий Владимирович

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