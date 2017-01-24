На состоявшемся в Москве XVI съезде "Единой России" сформирован новый состав Генсовета партии

Сюжет XVI Съезд «Единой России»

21-22 января в Москве проходит XVI съезд "Единой России". Свердловскую область там представляют 14 человек.

На прошедшем 21-22 января 2017 года в Москве XVI съезде "Единой России" сформирован новый состав Генерального совета партии. Об этом сообщила пресс-служба "ЕР".

Напомним, в работе этого съезда приняли участие 728 делегатов и свыше двух тысяч гостей. Съезд подтвердил полномочия председателя партии Дмитрия Медведева, председателя Высшего совета "ЕР" Бориса Грызлова и секретаря Генсовета Сергея Неверова.

Генеральный совет партии: