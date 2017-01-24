На состоявшемся в Москве XVI съезде "Единой России" сформирован новый состав Генсовета партии

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XVI Съезд «Единой России»
21-22 января в Москве проходит XVI съезд "Единой России". Свердловскую область там представляют 14 человек.
На прошедшем 21-22 января 2017 года в Москве XVI съезде "Единой России" сформирован новый состав Генерального совета партии. Об этом сообщила пресс-служба "ЕР".
Напомним, в работе этого съезда приняли участие 728 делегатов и свыше двух тысяч гостей. Съезд подтвердил полномочия председателя партии Дмитрия Медведева, председателя Высшего совета "ЕР" Бориса Грызлова и секретаря Генсовета Сергея Неверова.
Генеральный совет партии:
- АБДУЛГАЗИЗОВА Гузаль Сруровна
- АБРЯДИНА Ольга Васильевна
- АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
- АНТОНОВА Лидия Николаевна
- АРТЮХОВ Андрей Викторович
- АРШБА Отари Ионович
- АРШИНОВА Алёна Игоревна
- АУТИО Ирина Ильинична
- АФАШАГОВ Михаил Галимович
- АШЕВ Мухамед Джумальдинович
- БАБАЕВА Марина Владимировна
- БАЛЬБЕК Руслан Исмаилович
- БАРАНСКАЯ Валентина Ивановна
- БАРДАШЕВИЧ Анна Борисовна
- БАТАЛИНА Ольга Юрьевна
- БАХАРЕВ Константин Михайлович
- БЕЗЗУБЕНКОВА Нина Петровна
- БОБРОВ Виктор Петрович
- БОНДАРЬ Оксана Андреевна
- БОРГОЯКОВА Алиса Филипповна
- БРАУН Павел Анатольевич
- БУРМАТОВ Владимир Владимирович
- БУТЫРСКАЯ Ольга Алексеевна
- БЫЧИН Сергей Петрович
- ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич
- ВЕЛИКАНОВА Ирина Яковлевна
- ВЕЛИЧКО Надежда Витальевна
- ВОЛКОВА Алла Александровна
- ГАМАЮНОВ Анатолий Анатольевич
- ГАПЕЕНКО Юрий Петрович
- ГАРМАЕВА Аида Борисовна
- ГИЛЬМУТДИНОВ Ильдар Ирекович
- ГИРЯ Алевтина Николаевна
- ГОНЧАР Николай Николаевич
- ГРИЦЕНКО Николай Павлович
- ГУБАЙДУЛЛИН Алексей Анатольевич
- ГУЛЕВСКИЙ Михаил Владимирович
- ГУСЬКОВ Алексей Геннадьевич
- ДАВАА Кан-оол Тимурович
- ДАВЫДОВ Денис Александрович
- ДЕМЧЕНКО Иван Иванович
- ДЕРЯБКИН Виктор Ефимович
- ДЕТИНОВА Ирина Александровна
- ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна
- ДЫМОВ Вадим Георгиевич
- ЕВЛОЕВ Зялимхан Султанхамидович
- ЕВТИХОВ Владимир Викторович
- ЕРОХИНА Татьяна Петровна
- ЖЕЛЕЗНЯК Сергей Владимирович
- ЗАСТРОЖНИКОВА Татьяна Николаевна
- ЗВЕРЕВ Герман Станиславович
- ЗУБРИЦКАЯ Елена Николаевна
- ИВАНОВ Александр Игоревич
- ИЛЬИНЫХ Сергей Евгеньевич
- ИСАЕВ Андрей Константинович
- ИСАЕВ Михаил Александрович
- КАЛАШНИК Сергей Викторович
- КАПАЛИН Сергей Алексеевич
- КАРЕЛОВА Галина Николаевна
- КАРМАЗИНА Раиса Васильевна
- КАРСАКБАЕВ Айдархан Бахитжанович
- КАЧКАЕВ Павел Рюрикович
- КВИТКА Иван Иванович
- КИДЯЕВ Виктор Борисович
- КЛИМОВИЧ Валентина Борисовна
- КЛИНЦЕВИЧ Франц Адамович
- КОВАЛЕВ Анатолий Дмитриевич
- КОЗАЧКО Анатолий Васильевич
- КОЗУЛИНА Марина Николаевна
- КОЛЕСНИКОВ Борис Дмитриевич
- КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич
- КОРОТКОВА Ольга Константинова
- КОСТИЦЫНА Татьяна Николаевна
- КОСЯНЕНКО Евгений Викторович
- КРАВЧЕНКО Денис Борисович
- КУВЫЧКО Анна Александровна
- КУДРЯШОВА Ольга Сергеевна
- КУЛАБУХОВ Иван Николаевич
- КУРБАТОВА Ирина Владимировна
- ЛАПЕНКО Анна Васильевна
- ЛЕВЧЕНКО Марина Николаевна
- ЛИДИН Валерий Кузьмич
- ЛИПАТОВ Юрий Александрович
- ЛИТВИНЕНКО Егор Васильевич
- МАКАРОВ Андрей Михайлович
- МАКАРОВ Вячеслав Серафимович
- МАКРИДИН Евгений Александрович
- МАМОНТОВА Инна Владимировна
- МАТВЕЕВ Андрей Викторович
- МАТУШКИН Евгений Алексеевич
- МЕЛЬНИК Владимир Иванович
- МЕНЬ Михаил Александрович
- МЕРКУШЕНКО Светлана Ивановна
- МЕТЕЛЬСКИЙ Андрей Николаевич
- МЕТШИН Ильсур Раисович
- МИЛЛИН Николай Петрович
- МИХЕЕВА Любовь Леонидовна
- МУРНАЕВ-НОВИКОВ Константин Николаевич
- МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович
- МУЦОЕВ Зелимхан Аликоевич
- НАУМОВА Вера Михайловна
- НЕВЕРОВ Сергей Иванович
- НЕТЁСОВ Владимир Иванович
- НЕУМЫВАКИН Александр Яковлевич
- НИКОНОВ Вячеслав Алексеевич
- НОГОТЫСАЯ Валентина Васильевна
- ОКУНЕВА Ольга Владимировна
- ПАНИН Сергей Александрович
- ПАНКОВ Николай Васильевич
- ПАНОВ Владимир Александрович
- ПЕРЕПЕЛОВ Сергей Владимирович
- ПЕТРИКОВА Лариса Викторовна
- ПЕТРОВ Сергей Валериевич
- ПИЛЬТИН Григорий Николаевич
- ПИНСКИЙ Виктор Витальевич
- ПИСКАРЕВ Василий Иванович
- ПЛОТНИКОВ Владимир Николаевич
- ПОДКОРЫТОВА Татьяна Капитоновна
- ПОДТУРКИН Юрий Иванович
- ПОПОВ Вячеслав Михайлович
- ПОПОВ Сергей Александрович
- ПОТАПОВ Дмитрий Юрьевич
- ПРОКОПЕНКО Надежда Васильевна
- ПРУС Татьяна Ивановна
- РЕВЕНКО Евгений Васильевич
- РОДНИНА Ирина Константиновна
- РУДЧЕНКО Валентина Васильевна
- РЯЗАНСКИЙ Валерий Владимирович
- САБЛИН Дмитрий Вадимович
- САРАЛИЕВ Шамсаил Юнусович
- САРГЫДАЕВ Степан Анатольевич
- СЕЛИВЕРСТОВ Виктор Валентинович
- СЕМЕНОВА Наталья Викторовна
- СИДОРОВ Александр Владимирович
- СИДЯКИН Александр Геннадьевич
- СИНИЦЫН Алексей Владимирович
- СИТНИКОВ Алексей Викторович
- СМИРНОВА Светлана Александровна
- СОКОЛОВ Виктор Васильевич
- СТАДНИК Юрий Александрович
- СТЕНЯКИНА Екатерина Петровна
- СУМИНА Елена Валерьевна
- СУРАЕВ Максим Викторович
- ТАБАЧНИКОВ Александр Феликсович
- ТАРАСЕНКО Михаил Васильевич
- ТЕРЕНТЬЕВ Михаил Борисович
- ТОКАЕВА Людмила Харитоновна
- ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович
- ТРАПЕЗНИКОВ Валерий Владимирович
- ТРОИЦКАЯ Татьяна Викторовна
- ТУЛИЁВ Виталий Ильич
- ТУТОВА Лариса Николаевна
- УЛАНОВСКАЯ Светлана Михайловна
- ФЕДОРОВ Евгений Алексеевич
- ФИРЮЛИНА Наталия Вячеславовна
- ФОМИН Аркадий Васильевич
- ХАЙРУЛЛИН Айрат Назипович
- ХОХЛОВА Людмила Анатольевна
- ЧИБИРКИН Владимир Васильевич
- ЧИСТОВ Валерий Федорович
- ШАМРИН Сергей Евгеньевич
- ШАРИПОВ Фарит Сагитович
- ШЕЛУДЯКОВ Сергей Сергеевич
- ШИГИНА Наталия Владимировна
- ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич
- ШОЙГУ Лариса Кужугетовна
- ШХАГОШЕВ Адальби Люлевич
- ЭДЕЛЬГЕРИЕВ Руслан Сайд-Хусайнович
- ЮРОВ Сергей Геннадьевич
- ЯГУБОВ Геннадий Владимирович