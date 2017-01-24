Областная газета
Общество 24 января 2017, 14:42

В Новой Ляле жители нескольких многоквартирников лишились водоснабжения на три недели

В Новой Ляле жители многоквартирных домов по улице Лермонтова оставались без холодной воды три недели, при этом не был организован подвоз питьевой воды. В связи с нарушениями прокуратура Новолялинского района провела проверку, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области

- В ходе проверки установлено, что 1 января в Новой Ляле произошёл порыв водовода на улице Лермонтова, а 14 января – в районе улицы Береговой. В нарушение п. 9 ст. 7 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» на период отсутствия централизованного водоснабжения подвоз питьевой воды гражданам шести многоквартирных домов организован не был. 19 января прокуратура внесла представление главе Новолялинского городского округа и директору обслуживающей организации ООО «Теплоцентраль», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. 

После вмешательства прокуратуры проведены ремонтные работы на водопроводных сетях, централизованное водоснабжение в многоквартирных домах по улицам Береговой и Лермонтова было восстановлено 20 января.

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