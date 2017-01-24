Областная газета
Экономика 24 января 2017, 13:59

Свердловская область получит более 50 миллионов рублей из федерации в рамках программы поддержки сёл

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил распределение субсидий на улучшение жилищных условий жителей сельской местности. В частности, Свердловская область получит 51 млн 381, 8 тыс. рублей. Документ опубликован на сайте правительства.

Регионы получат средства в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Средства предоставляются в виде субсидий бюджетам регионов и должны быть потрачены на комплексное обустройство объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сёлах, а также на грантовую поддержку местных инициатив граждан.

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