Свердловская область получит более 50 миллионов рублей из федерации в рамках программы поддержки сёл

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил распределение субсидий на улучшение жилищных условий жителей сельской местности. В частности, Свердловская область получит 51 млн 381, 8 тыс. рублей. Документ опубликован на сайте правительства.

Регионы получат средства в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Средства предоставляются в виде субсидий бюджетам регионов и должны быть потрачены на комплексное обустройство объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сёлах, а также на грантовую поддержку местных инициатив граждан.