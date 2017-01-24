В Екатеринбурге 11-летняя девочка упала в открытый канализационный люк

В Екатеринбурге на стройке на улице Академика Сахарова 1 1-летняя девочка провалилась в открытый канализационный люк. Ведётся проверка по факту получения травм ребёнком, сообщили в городском отделении по связям со СМИ УМВД России.

- Установлено, что во время прогулки девочки с мамой и собакой на них выбежали несколько дворняг. Девочка испугалась и побежала в сторону стройки по улице Академика Сахарова. Она попыталась перелезть через забор и упала в открытый люк. Мать ребёнка сразу же вызвала скорую помощь, медики осмотрели девочку и отпустили домой, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Следственным отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга областного СКР также начал доследственную проверку по факту возможного травмирования малолетней девочки.