Областная газета
Общество 24 января 2017, 14:56

В Екатеринбурге 11-летняя девочка упала в открытый канализационный люк

В Екатеринбурге на стройке на улице Академика Сахарова 1 1-летняя девочка провалилась в открытый канализационный люк. Ведётся проверка по факту получения травм ребёнком, сообщили в городском отделении по связям со СМИ УМВД России.

-  Установлено, что во время прогулки девочки с мамой и собакой на них выбежали несколько дворняг. Девочка испугалась и побежала в сторону стройки по улице Академика Сахарова. Она попыталась перелезть через забор и упала в открытый люк. Мать ребёнка сразу же вызвала скорую помощь, медики осмотрели девочку и отпустили домой, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.   

Следственным отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга областного СКР также начал доследственную проверку по факту возможного травмирования малолетней девочки. 

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