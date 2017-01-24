Екатеринбургскую телебашню выставят на аукцион

Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение правительства региона о приватизации екатеринбургской телебашни. Это значит, что значимый для города объект скоро выставят на аукцион.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, объект незавершённого строительства «Радиотелевизионная передающая станция» (РТПС) в настоящее время имеет статус государственного имущества Свердловской области. Её выставляют на продажу вместе с земельным участком в центре города (ул. Степана Разина, 15) площадью 46,8 тыс. кв. м. Начальная стоимость телебашни на аукционе составит 640,84 млн рублей.

Областная власть ожидает, что после приватизации (успешного завершения аукциона) начнётся развитие «квартала телебашни». Напомним, телебашня является самым крупным долгостроем Екатеринбурга.