Областная газета
Спорт 24 января 2017, 15:00

Квадроциклист Сергей Карякин вернулся в Екатеринбург

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Сюжет

Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»
В классе квадроциклов на 39-м ралли-марафоне «Дакар» нашу страну традиционно представляет свердловский гонщик Сергей Карякин.



Свердловский квадроциклист Сергей Карякин, победитель ралли "Дакар", только что вернулся в родной Екатеринбург.

В аэропорту Кольцово Карякина встретил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, родители, друзья, болельщики. Среди встречающих были и журналисты "ОГ". 

- Я рад оказаться на родной земле, - сказал Сергей Карякин. - Наконец-то, после полутора месяцев отъезда... Вдвойне приятно привезти домой такой трофей. Мы очень хорошо и честно потрудились и победили. Это заслуга каждого из нас. Все, кто сегодня приехал, болел за меня, переживал. Эта поддержка не давала мне расслабиться и сдаться. Огромное ещё раз спасибо за всё. В такие моменты понимаешь, что мы не зря старались!

Сергей Карякин, Дакар

Сергей Карякин в "Кольцово" даёт автографы поклонникам. Фото: Яна Белоцерковская

Сергей Карякин, ралли Дакар, квадроциклист, аэропорт Кольцово, победитель ралли

Дома! Фото: Яна Белоцерковская

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