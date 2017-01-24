Квадроциклист Сергей Карякин вернулся в Екатеринбург

Сюжет Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»

В классе квадроциклов на 39-м ралли-марафоне «Дакар» нашу страну традиционно представляет свердловский гонщик Сергей Карякин.

Свердловский квадроциклист Сергей Карякин, победитель ралли "Дакар", только что вернулся в родной Екатеринбург.

В аэропорту Кольцово Карякина встретил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, родители, друзья, болельщики. Среди встречающих были и журналисты "ОГ".

- Я рад оказаться на родной земле, - сказал Сергей Карякин. - Наконец-то, после полутора месяцев отъезда... Вдвойне приятно привезти домой такой трофей. Мы очень хорошо и честно потрудились и победили. Это заслуга каждого из нас. Все, кто сегодня приехал, болел за меня, переживал. Эта поддержка не давала мне расслабиться и сдаться. Огромное ещё раз спасибо за всё. В такие моменты понимаешь, что мы не зря старались!

Сергей Карякин в "Кольцово" даёт автографы поклонникам. Фото: Яна Белоцерковская

Дома! Фото: Яна Белоцерковская