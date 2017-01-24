Областная газета
Экономика 24 января 2017, 15:20

Минстрой России утвердил стоимость квадратного метра жилья на Среднем Урале

Министерство строительства и ЖКХ РФ (Минстрой России) утвердило норматив стоимости одного квадратного метра жилья по стране на первое полугодие 2017 года и показатели средней рыночной стоимости одного «квадрата» жилья по субъектам РФ на 1 квартал нынешнего года.

Напомним, этот документ, опубликованный в «Российской газете», необходим для расчёта социальных выплат россиянам, имеющим право на помощь государства при покупке квартир.

Средний норматив стоимости одного «квадрата» по стране равен 37,2 тыс. рублей. Примечательно то, что показатель, установленный для Свердловской области, не сильно отличается от этой суммы. Он составляет 43,8 тыс. рублей. Кстати, для Москвы стоимость одного квадратного метра жилья определена на уровне 90,4 тыс. рублей.

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