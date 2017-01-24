Совмещение студентами учёбы с работой одобряют 79% россиян, в 2006 году положительно к этому отнеслись 67% респондентов. Опрос провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) накануне Дня студента, 25 января.

Специалисты ВЦИОМ опросили 1800 россиян с 20 по 22 января.

Почти половина респондентов (47%) заявляют об ухудшении ситуации с трудоустройством выпускников по полученной специальности. При этом об улучшении говорят 13%, ещё 40% опрошенных полагают, что вчерашним студентам всё сложнее найти высокооплачиваемое место работы.

Россияне не пришли к единому мнению о полноценности четырёхлетнего образования: 42% граждан считают этот срок достаточным для трудоустройства в дальнейшем практически в любую отрасль, 47% с этим не согласны. Мнения россиян также разделились по вопросу об уровне профессиональной подготовки молодых специалистов: 30% россиян считают, что повысился, 32% - понизился, 25% - не видят значимых изменений.