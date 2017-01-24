Замглавы МУГИСО Артёма Богачёва отпустят под залог

Ленинский районный суд Екатеринбурга 24 января изменил меру пресечения первому заместителю главы МУГИСО Артёму Богачёву с домашнего ареста на залог в 1 млн. рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Заседание по делу первого заместителя министра по управлению госимуществом Свердловской области Артёма Богачёва состоялось в связи с продлением меры пресечения, так как следствие ещё продолжается, а назначенный ему ранее срок домашнего ареста истекает.

В суде следствие и прокуратура настаивали на продлении домашнего ареста, а защитник попросил изменить меру пресечения на залог.

- По результатам судебного решения, изменена мера пресечения с домашнего ареста на залог в 1 млн. рублей. Залог должен быть внесён до 8 февраля включительно, - прокомментировали «ОГ» в пресс-службе Ленинского районного суда.

Когда сумма будет внесена, его освободят из-под домашнего ареста.

Напомним, Артем Богачев является одним из фигурантов дела о получении взяток в особо крупном размере и растрате средств бюджета. По данным следствия, руководители МУГИСО подозреваются в растрате 55 млн. руб., получении взятки в 31,5 млн. руб. и приобретении земельных участков по заведомо завышенной цене при действиях с недвижимостью в районе Центрального стадиона.