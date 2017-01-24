В Дегтярске не состоялся конкурс на должность главы муниципалитета

Конкурс на должность главы ГО Дегтярск признан несостоявшимся. Как пояснил "ОГ" управляющий Западным управленческим округом и председатель конкурсной комиссии Виталий Вольф, на сегодняшнем заседании, 24 января, комиссия пришла к выводу о недостаточности качеств всех кандидатов, предпочтительных для занятия должности главы. Решение об объявлении нового конкурса будет принимать дума ГО Дегтярск.

- Конкурс по отбору кандидатур на должность главы с самого начала проходил сложно, - отмечает Виталий Вольф. - Заявки на участие подали 8 кандидатов. Один из них сразу подал жалобу в Ревдинский городской суд на нарушение Положения о конкурсе. Рассмотрение иска заняло около 2 месяцев.

В середине октября прошлого года состоялся первый этап, по его результатам все 8 кандидатов были допущены к собеседованию на предмет представления программ развития Дегтярска, профессиональных качеств, опыта работы в органах местного самоуправления, жизненного опыта и иных критериев.

Второй этап конкурса состоялся 10 января нынешнего года, однако решение комиссии принять не удалось ввиду серьёзных разногласий как раз в оценке кандидатур, достойных к рассмотрению на думе Дегтярска.

Кроме того, по ходу конкурса два кандидата были сняты с рассмотрения ввиду неявки на второй этап, что служит основанием для того, чтобы не рассматривать их в качестве кандидатов. Решение комиссии было не единодушным, разногласия в оценках сохранились, но в силу того, что они оказались непреодолимыми, кандидатам направлены уведомления о том, что конкурс признан несостоявшимся.

По словам действующего главы ГО Дегтярска Игоря Бусахина, сегодня он, как один из кандидатов, действительно получил уведомление о том, что конкурс на должность главы не состоялся. Однако прокомментировать ситуацию не смог, поскольку снял свою кандидатуру с конкурса ещё 10 января из личных соображений.