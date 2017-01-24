Областная газета
Политика 24 января 2017, 16:43

Президент России Владимир Путин встретился с Евгением Куйвашевым

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Об этом сообщает Официальный сайт Кремля.

В ходе встречи обсуждались вопросы дорожного строительства и социально-экономической ситуации на Среднем Урале. В частности, Евгений Куйвашев доложил о том, что к 1 июня  будет выполнено поручение главы государства по приведению автодороги к Серебрянке в эксплуатационное состояние. Кроме того, речь шла о строительстве Екатеринбургской кольцевой автодороги и так называемой Северной дороги, соединившей Свердловскую область с Ханты-Мансийским автономным округом.

Стенограмма встречи губернатора с президентом.

Фото: Официальный сайт Кремля.

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