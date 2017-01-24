Президент России Владимир Путин встретился с Евгением Куйвашевым

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Об этом сообщает Официальный сайт Кремля.

В ходе встречи обсуждались вопросы дорожного строительства и социально-экономической ситуации на Среднем Урале. В частности, Евгений Куйвашев доложил о том, что к 1 июня будет выполнено поручение главы государства по приведению автодороги к Серебрянке в эксплуатационное состояние. Кроме того, речь шла о строительстве Екатеринбургской кольцевой автодороги и так называемой Северной дороги, соединившей Свердловскую область с Ханты-Мансийским автономным округом.

Стенограмма встречи губернатора с президентом.

Фото: Официальный сайт Кремля.