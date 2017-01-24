В Турции екатеринбуржцы создали портрет погибшего лётчика Олега Пешкова

В Турции, в Анталии, екатеринбургские художники нарисовали портрет ещё одного погибшего Героя России - пилота Су-24 Олега Пешкова. Фотографию граффити на стене одной из турецких улиц житель Екатеринбурга Алексей Столяров (известный как пранкер Лексус) выложил на своей странице в Facebook.

Это вторая картина, посвящённая героям страны: 24 января художники нарисовали портрет лётчика Олега Пешкова, а 21 января — портрет посла Андрея Карлова.

Акцию провели художники из Екатеринбурга - Александр Гущин и пранкер Лексус (Алексей Столяров).

- Мы решили, что это нужно сделать на турецких улицах, – цитирует НТВ слова Алексея Столярова. – Это должно быть своеобразным символом для укрепления российско-турецких отношений.

Граффити дополняет надпись: «Мы все под одним небом». Оба граффити выполнены в одном стиле стрит-арта.

Напомним, российский посол Андрей Карлов был застрелен в Турции 19 декабря 2016 года на фотовыставке «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки».

Пилот Олег Пешков погиб в Сирии 24 ноября 2015 года, после того как пилотируемый им российский самолёт Су-24 был сбит турецким истребителем, а по катапультировавшимся открыли огонь с земли. Олег Пешков навечно зачислен в списки воспитанников Екатеринбургского суворовского училища, где он начинал путь офицера и учился с 1985 по 1987 год.

Видеозапись о портретных работах художников доступна по ссылке.