В Береговой починят мост, по которому не могли проехать пожарные

Опубликовано в №13 от 25.01.2017

Аварийную деревянную переправу через речку Беляковку в деревне Береговой Талицкого городского округа начали ремонтировать после того, как по ней отказались ездить экстренные службы, сообщает газета «Сельская новь».

Местные жители ремонтируют переправу сами, но сейчас это уже не помогает. Фото: «Сельская новь»

Пять лет назад мост 60-х годов постройки, который соединяет две части деревни, пришёл в негодность из-за ветхости и паводков: опорные части моста деформировались, ограждения и перила частично разрушились. Местные жители начали латать переправу сами, но сейчас это уже не помогает. На мосту установлен знак, запрещающий движение большегрузов массой больше четырёх тонн, но по факту даже легковые машины проезжают здесь на свой страх и риск. Когда в декабре прошлого года на улице Чкалова за мостом загорелся дом, людям пришлось тушить пожар подручными средствами: пожарная техника не смогла проехать по мосту. Такая же проблема — при вызове скорой помощи.

Как пояснила начальник Буткинской управы Светлана Казакова, в конце прошлого года итогам аукциона определили подрядчика, с которым был заключён муниципальный контракт на ремонт моста с заменой свай на сумму 2,8 миллиона рублей. Отремонтировать мост обещают до апреля — то есть до наступления очередного паводка.