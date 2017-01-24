Уфимскую общеврачебную практику затопило из-за проблемной крыши

Опубликовано в №13 от 25.01.2017

В здании общеврачебной практики (ОВП) посёлка Уфимского Ачитского ГО год начался с очередного потопа — из-за протекающей крыши по всему коридору ОВП расставлены тазы, вёдра и другие ёмкости, пишет портал ksk66.ru.

Как отмечают жители посёлка, такая ситуация продолжается уже на протяжении многих лет.

По словам главврача Ачитской ЦРБ Олега Шахбанова, при строительстве под мягкую кровлю крыши забыли положить утеплитель, поэтому уже при минус 12 градусах скопившийся на крыше снег тает, и с потолка начинает капать вода. Чтобы решить эту проблему, в здании ОВП сделают односкатную крышу. Предварительную смету в ближайшее время передадут на утверждение областного минздрава.