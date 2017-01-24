Евгений Куйвашев рассказал Владимиру Путину о строительстве дороги к Серебрянке

В ходе сегодняшней встречи с Президентом России Владимиром Путиным губернатор Свердловской области рассказал главе государства о выполнении поручения по строительству автодороги к Серебрянке. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

— Недавнее ваше поручение — отработать и привести в эксплуатационное состояние дорогу Нижний Тагил — Серебрянка, которая не ремонтировалась до 2013 года 30 лет. Начиная с прошлого года мы начали выделять деньги на эту дорогу, и, безусловно, поручение, которое вы дали по результатам пресс-конференции, будет выполнено в полной мере и в срок. К 1 июня мы обеспечим эксплуатационное состояние, но хочу сказать, что для приведения этой дороги к асфальтобетонному покрытию, а протяжённость этой дороги — более 50 километров, потребуется ещё определённое время, немного. Эксплуатационные возможности этой дороги мы обеспечим к 1 июня, как вы и поставили задачу в поручении, — доложил Евгений Куйвашев.

Напомним, в январе 2017 года он дал поручение выделить в нынешнем году 100 млн рублей на эту автодорогу.