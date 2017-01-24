В Екатеринбурге суд освободил из-под домашего ареста экс-замглавы МУГИСО Константина Никанорова

Ленинский районный суд Екатеринбурга 24 января принял решение отказать в продлении домашнего ареста экс-заместителю главы МУГИСО Константину Никанорову, сообщили в пресс-службе суда.

Заседание суда состоялось по той причине, что назначенный ему ранее срок домашнего ареста истекает. Судом было отклонено ходатайство следователя о продлении меры пресечения.

- Суд принял решение отказать в продлении срока домашнего ареста, - прокомментировали «ОГ» в пресс-службе Ленинского районного суда.

Теперь следствие может избрать в отношении обвиняемого меру пресечения, такую как подписка о невыезде или личное поручительство.

Напомним, Константин Никаноров стал одним из фигурантов дела о получении взяток в особо крупном размере и растрате средств бюджета. По данным следствия, руководители МУГИСО были заподозрены в растрате 55 млн руб., получении взятки в 31,5 млн руб. и приобретении земельных участков по заведомо завышенной цене при действиях с недвижимостью в районе Центрального стадиона.

В отношении другого фигуранта дела — первого заместителя главы МУГИСО Артёма Богачёва - 24 января Ленинский районный суд принял решение отпустить его под залог в 1 млн рублей.