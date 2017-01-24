Экс-глава администрации Артёмовского перешла работать в Алапаевский район

Опубликовано в №13 от 25.01.2017

Бывшая сити-менеджер Артёмовского ГО Татьяна Позняк перешла на работу в администрацию соседнего муниципалитета МО Алапаевское. Как подтвердила «ОГ» сама Татьяна Александровна, в должности первого замглавы по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи она работает с 30 декабря.

— На прежнем месте срочный контракт у меня закончился осенью, поэтому я трудоустроилась на другое место работы. Сейчас я живу в Алапаевске, поэтому ездить из города в город мне не нужно.

В целом в должности сити-менеджера Артёмовского мне приходилось решать те же вопросы, просто круг полномочий и ответственности был более широким — сейчас он более конкретный. По сути, прошли только две рабочие недели, пока идёт процесс ознакомления. Но уже решаю рабочие вопросы и участвую в заседании комиссий, — рассказала «ОГ» Татьяна Позняк.