Областная газета
Общество 24 января 2017, 19:05

На трассе «Пермь — Екатеринбург» установят дополнительные комплексы видеофиксации

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области ввело дополнительные меры обеспечения безопасности на федеральной трассе «Пермь — Екатеринбург». Об этом сообщили в отделении пропаганды ведомства.

На автодороге, соединяющей Екатеринбург с Пермью, выставлены дополнительные экипажи ДПС. Кроме того, принято решение об установке там ещё нескольких комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Такие меры приняты после серии страшных аварий на этой автотрассе. Напомним, буквально вчера там в результате столкновения трёх автомобилей погибли два человека.

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