Областная газета
Культура 24 января 2017, 18:58

"Рай" Андрея Кончаловского не попал в список номинантов на "Оскар"

Объявлены номинации на «Оскар» 2017 года, прямая трансляция церемонии прошла на сайте oscar.go.com.  Фильм «Рай» Андрея Кончаловского не попал в список претендентов на награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в шорт-лист следующие картины:

  • «Моя земля» Мартина Зандвлиета (Дания, Германия),
  • «Вторая жизнь Уве» Ханнеса Холма (Швеция),
  • «Коммивояжер» Асгара Фархади (Иран, Франция),
  • «Танна» Бентли Дина и Мартина Батлера (Австралия, Вануату),
  • «Тони Эрдманн» Марен Аде (Германия, Австрия).

Всего в этой категории вместе с фильмом "Рай" Кончаловского были выдвинуты рекордные 85 лент.

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