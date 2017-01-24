"Рай" Андрея Кончаловского не попал в список номинантов на "Оскар"

Объявлены номинации на «Оскар» 2017 года, прямая трансляция церемонии прошла на сайте oscar.go.com. Фильм «Рай» Андрея Кончаловского не попал в список претендентов на награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в шорт-лист следующие картины:
- «Моя земля» Мартина Зандвлиета (Дания, Германия),
- «Вторая жизнь Уве» Ханнеса Холма (Швеция),
- «Коммивояжер» Асгара Фархади (Иран, Франция),
- «Танна» Бентли Дина и Мартина Батлера (Австралия, Вануату),
- «Тони Эрдманн» Марен Аде (Германия, Австрия).
Всего в этой категории вместе с фильмом "Рай" Кончаловского были выдвинуты рекордные 85 лент.