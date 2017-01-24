В Полевском появится первый в России музей ящериц

В этом году в Полевском к 300-летнему юбилею города построят музей ящериц - символа бажовских мест. Как сообщили в пресс-службе администрации Полевского городского округа, музей откроется в южной части города, за центром развития творчества и станет частью целого комплекса из нескольких деревянных зданий, в которых разместятся кафе и сувенирная лавка.

В экспозиции музея будут представлены ящерицы ручной работы, сделанные полевскими мастерами из камня, ткани, стекла и других материалов в разные годы. В числе первых экспонатов - ёлочная игрушка с ящерицей (1979 года выпуска) и картина полевской художницы Светланы Наймушиной.

Одна из сувенирных ящериц хранится в кабинете главы городского округа Александра Ковалёва. Фото: Алексей Кунилов