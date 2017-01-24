Новая программная статья Евгения Куйвашева получила название "Переломный момент"

Завтра, 25 января, в "Областной газете" будет опубликована очередная (пятая по счёту) программная статья губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Новый труд о социально-экономическом развитии региона получил название "Переломный момент".

- Сегодня меня не покидает ощущение, что мы переживаем переломный момент. Это время, когда область находится на перепутье, когда появляются реальные альтернативы траекторий развития. И нам нельзя ошибиться в выборе верной дороги, - пишет в начале статьи губернатор.

Евгений Куйвашев - первый губернатор Свердловской области, который стал публиковать свои авторские программные статьи в «Областной газете», посчитав такой формат обращения к жителям региона самым эффективным.

За последние три года на страницах нашего издания глава региона выступал четырежды: «Сохраним опорный край державы» (номер «ОГ» от 20 марта 2014 года), «Больше народовластия, больше дела» (номер «ОГ» от 17 апреля 2014 года), «Мобилизация на успех» (номер «ОГ» от 26 февраля 2015 года) и «Мобилизация на успех: год 2016» (номер «ОГ» от 21 января 2016 года).