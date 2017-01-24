В Полевском планируют переименовать автобусные остановки

Сюжет «Городская управа»

Откровенно говорим с местными градоначальниками об их планах, мечтах и проблемах.

К 300-летию города Полевского жителям предложили выбрать названия для остановок общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, инициаторами топонимических перемен стали общественники, озадаченные тем, что иногородних и иностранных туристов встречают остановочные пункты с названиями "Магазин "Афанасий" или "Кафе "Ласточка".

Часть названий привяжут к историческим именам или событиям. Например, остановку "Штанговская" предлагают связать с именем выдающегося русского гидротехника из Полевского Козьмы Фролова. Окончательное решение будет принято после публичного обсуждения с горожанами.