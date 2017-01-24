Областная газета
Спорт 24 января 2017, 20:20

"Уралмаш" без двух лидеров обыгрывает гостей из Майкопа

Баскетболисты екатеринбургского "Уралмаша" на домашней площадке обыграли "Динамо-МГТУ" из Майкопа со счетом 73:62 (16:14, 19:17, 21:17, 17:14).

Самыми результативнымии в составе хозяев стали Алексей Макаров (17 очков), Сергей Панин (16) и Владислав Евстафьев (14).В матче не принимали участие два самых результативных игрока екатеринбургской команды - Антона Воскресенского не было даже в заявке на игру, а Андрей Малышев провел ее на скамейке запасных.

"Уралмаш" одержал шестнадцатую победу в девятнадцати матчах и уверенно лидирует в третьем дивизионе мужской баскетбольной Суперлиги.

Завтра состоится повторная игра.

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