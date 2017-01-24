План развития Свердловской области на предстоящие пять лет будет готов к апрелю 2017 года

Программа «Пятилетка развития» будет базироваться на приоритетных направлениях: как федеральных, а их сегодня одиннадцать, так и региональных. Об этом в своей новой программной статье сообщает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Основные направления действий по реализации «Пятилетки развития» будут детализированы в Плане мероприятий с указанием ответственных исполнителей и ожидаемых результатов. На основе этого Плана будут внесены изменения в существующую нормативную базу и муниципальные акты. При необходимости будут разработаны новые государственные программы Свердловской области", - говорится в статье.

К работе над новой программой, как сообщает Евгений Куйвашев, разработчики приступили осенью прошлого года. Проект программы будет готов уже к апрелю, после чего "Пятилетку развития" планируется обсудить с жителями области.

"Это будет действительно всенародное обсуждение наших планов, в результате чего программа получит статус народной. Каждому найдётся место в общей работе на благо родного Урала", - пишет глава региона.