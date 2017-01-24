Евгений Куйвашев пригрозил муниципальным руководителям

Важнейшей частью новой региональной программы социально-экономического развития Свердловской области «Пятилетка развития» в своей очередной программной статье губернатор Евгений Куйвашев назвал командную работу всех уровней власти.

"Порой мне, как губернатору Свердловской области, хотелось бы иметь больше полномочий для решения насущных проблем уральцев. Прежде всего речь идёт о воздействии на нерадивых собственников предприятий или слабых руководителей муниципалитетов", - рассуждает в статье губернатор и приводит в качестве примера Реж, где ему пришлось лично вмешаться в конфликт, который раздирал муниципалитет. В результате у города появился новый глава, новый состав думы.

"И впредь я намерен реагировать так же, а может, и более жёстко, если увижу некачественную работу муниципальных руководителей", - заявляет Евгений Куйвашев.

Также он говорит, что потянуть "Пятилетку развития" можно лишь объединив возможности регионального и местных бюджетов. В частности, для того, чтобы было проще следить, в какую сторону развиваются муниципалитеты и на какие цели они резервируют свои средства в перспективе, у каждого города и села появятся программы развития, обсуждённые с жителями.