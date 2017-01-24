"Уралочка-НТМК" не сдержала турецкий напор

Волейболистки "Уралочки" проиграли в трех партиях (11:25, 24:26, 24:26) матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов ЕКВ команде "Эджзаджибаши" из Стамбула.

Первый сет подопечные Николая Карполя провели из рук вон плохо, много ошибались разгромный счет вполне отражает происходившее на площадке. Вторая и третья партии проходили уже более упорной борьбе, "Уралочка" демонстрировала неплохие игровые отрезки (в третьей партии при счете 3:8 выиграли шесть очков подряд и возродили потерянную было интригу), но более мастеровитая команда из Турции в концовках была эффективнее.

- У нас много неопытных игроков, которые впервые противостояли клубному чемпиону мира, - отметил после матча главный тренер "Уралочки" Николай Карполь. - Ко второй партии девчонки побороли страх, напряжение спало, и тем, как сыграла команда во второй и третьей партиях, я доволен. Такие матчи для нас - очень хорошая школа.