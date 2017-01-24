Глава региона обозначил условия, при которых Свердловская область сделает экономический скачок

В своей статье "Переломный момент" Евгений Куйвашев описывает, что необходимо сделать для экономического прорыва региона.

"Если мы усилим созданные предыдущими поколениями достижения в развитии индустриальной базы и существующие резервы сырьевых запасов, разовьём наукоёмкие предприятия машиностроительного комплекса, полностью обеспечим потребности региона в топливно-энергетических мощностях, ликвидируем разрыв в состоянии отдельных территорий, откажемся от неоправданных ожиданий от интеграции с западной экономикой и выиграем конкуренцию с другими сильными регионами страны", - считает губернатор.

По словам главы региона, для этого у нас есть все необходимые возможности. Также в статье "Переломный момент" Евгений Куйвашев заявляет, что область будет наращивать межрегиональные экономические связи.

"Целенаправленное форсирование межрегиональной кооперации Свердловской области с Республикой Коми, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами уже в ближайшей перспективе способно создать предпосылки для крупноинтегрированного развития... Не менее перспективно активное включение в экономические процессы южных и восточных аграрных районов Зауралья – от Шадринска и Кургана до Тюмени и Ишима – которые способны укрепить продовольственную безопасность Свердловской области", - пишет губернатор.