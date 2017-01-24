«Спутник» завершил домашнюю серию уверенной победой

Нижнетагильский «Спутник» в матче регулярного ВХЛ на своём льду переиграл хоккейный клуб «Рязань» со счётом 3:0.

Шайбы на свой счёт записали: 1:0 Родионов Александр (04.23), 2:0 Щанкин Евгений (20.59), 3:0 Фахрутдинов Марат (31.47).

Уральцы завершают домашнюю серию из четырёх игр и выигрывают третий матч к ряду. До этого «Спутник» обыграл «СКА-Неву» - 2:0 и «Буран» - 5:2.

После 43-х игр «Спутник» занимает шестое место в турнирной таблице с 77 набранными очками.

Следующий матч тагильчане проведут на выезде против аутсайдера лиги – волжской «Ариада-НХ». Игра пройдёт 29 января.