Губернатор заявил, что производительность труда Свердловской области вырастет в три раза

Ориентир Свердловской области к 2030 году — обеспечить рост производительности труда в 2,6 раза. Об этом в своей новой программной статье «Переломный момент» сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам это обеспечит «увеличение валового регионального продукта до 4,2 триллиона рублей, увеличение оборота розничной торговли до 2,1 триллиона рублей и увеличение объёма инвестиций в основной капитал более чем в 16 раз». Акцент будет делаться на строительстве современных овощехранилищ и дальнейшем развитии молочного животноводства.

Напомним, что по валовому производству молока, а также по молочной продуктивности коров Свердловская область входит в десятку лучших субъектов Российской Федерации. В регионе постоянно строятся новые и реконструируются старые фермы. В 2016 году построен или модернизирован 21 объект молочного животноводства.